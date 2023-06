Garageverkoop, achterkant RK Sint Martinuskerk Sneek

Bent u zelf op zoek naar leuk speelgoed, boeken, beelden, een stukje antiek of wie weet een verborgen schat? Breng dan zeker een bezoek aan de gratis toegankelijke garageverkoop van de Sint Martinuskerk. In de prachtige tuin van de pastorie kunt u ook genieten van al wat bloeit en is er koffie en thee met wat lekkers verkrijgbaar tegen een kleine prijs.

De opbrengst van de garageverkoop is volledig bestemd voor de jongerenactiviteiten.