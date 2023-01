Garage B. Pietersma in Woudsend verder als Autowereld Woudsend

Met de opfrisser voor de naam en huisstijl, gaat het bedrijf aan de Vosseleane door met het bieden van full service op het gebied van mobiliteit. Onder andere de verkoop van occasions, onderhoud en reparatie.

Duurzaamheid is een veelbesproken onderwerp in de mobiliteitsbranche. Dit staat, samen metkwaliteit, hoog in het vaandel bij Autowereld Woudsend. Het autobedrijf is BOVAG en ‘Erkend Duurzaam’ gecertificeerd. Hiermee wordt er aan de hoogste kwaliteits- en duurzaamheidseisen in de branche voldaan en is Autowereld Woudsend gericht op de toekomst.



Het autobedrijf opereert binnen de onafhankelijke garageformule Bosch Car Service.