Galerie Bax Kunst viert dertigjarig bestaan met expositie Jan van der Meulen en Ada Stel

SNEEK - In April van dit jaar mag Galerie Bax Kunst alweer dertig kaarsjes uitblazen: Sinds 1992 is het Sneker bedrijf uitgegroeid tot een begrip in Noord-Nederland. Om dit te vieren pakt de Galerie groots uit met een expositie op drie locaties in Sneek, met kunstwerken van de Friese kunstenaars Jan van der Meulen en Ada Stel. Te zien in Galerie Bax Kunst, het Kunstencentrum Atrium en Theater Sneek. Een expositie met maar liefst 125 kunstwerken in totaal.

Jan van der Meulen (1935) is geboren in het Friese dorpje Burgum. Hoewel als lithograaf opgeleid, beschouwt hij zichzelf als autodidact kunstenaar. Van der Meulen ontwikkelde een eigen vlakdruktechniek die hij ‘staaldruk’ noemt en waar hij later patent op zou krijgen. De staaldruk maakt het mogelijk litho’s zonder drukpers af te drukken. Van der Meulen staat nog altijd in het Guinness Book of Records voor het vervaardigen van de grootste vlakdruk ter wereld.

‘Still going Strong’, dat kunnen we van deze kunstenaar wel zeggen. Jan wordt straks al 87 jaar, maar de drang om te creëren blijft er nog iedere dag. In de huiskamer staat de ezel, zijn drukpersen staan altijd klaar voor gebruik en ook ontstaat er hier en daar zomaar een kunstobject of komt er weer een nieuwe tekening uit zijn handen.

Dit was ook het geval bij de lyrisch abstracte serie tekeningen die geëxposeerd worden in Galerie Bax Kunst. Jan vertelt hierover: “Ik ontwikkel mij nog iedere dag. I am free!” vertelt hij, wanneer hij naast een van zijn doeken staat. Hij vervolgt: “Ik ben hartstikke gelukkig om altijd te kunnen doen wat ik het liefste wil: maken! Ik ben dus vrij. Om te doen en laten wat ik wil, om te kunnen maken wat ik wil…. En ik hoop dat de toeschouwers van mijn werk dit ook zijn, wanneer ze mijn werk bekijken.”

Ada Stel maakt handgevormd keramiek. Om die reden noemt zij zichzelf dan ook keramiste en niet pottenbakker. In haar werk speelt de figuratieve richting een belangrijke rol, waarbij een keus wordt gemaakt voor geabstraheerde beelden van vrouwen. Hoewel ze zelf altijd al feministisch georiënteerd was, kwam dit thema pas goed tot leven na een bezoek aan Afrika.

Daar zag ze hoe vrouwen veelal ondankbaar en onzichtbaar werk deden, maar toch fier en rechtop bleven. De vrouwen die Ada sindsdien maakt zijn als eerbetoon bedoeld. De houding en de uitstraling van de beelden bepaald of het beeld een geisha wordt of een Javaanse of Afrikaanse dame. Het zijn fiere vrouwen die trots een groot besef van eigenwaarde uitstralen.

Ada Stel werkt met klei, die zij zelf samenstelt. Hierdoor kan zij in een vroeg stadium al die eisen aan het materiaal stellen, die een werkwijze, zoals haar voor ogen staat mogelijk maakt. Doordat zij Nieuw-Zeeland en Afrika bezocht had, werd bij Ada de voorliefde voor de diversiteit in structuren en kleuren gewekt.Voor het decoreren maakt zij onder meer gebruik van engobes, oxyden, terra-sigillatais en diverse glazuren.

Naast keramiek maakt Ada Stel ook bronzen beelden. De werkstukken beginnen als een ruwe tweedimensionale schets, ontstaan uit een pose, een houding. Vanuit een harde kern wordt vervolgens het skelet opgebouwd en doorgaans afgewerkt met was. De langgerekte iele gestalten zijn dikwijls met kleden omhangen, waardoor het breekbare karakter nog eens wordt onderstreept.

De expositie duurt tot en met 23 april 2022