Galerie Aukje de Haan

SNEEK- Aukje de Haan heeft onlangs haar galerie geopend op de 1ste Oosterkade 26 in Sneek. In het pand waarin voorheen een mastenmakerij en een watersportwinkel zaten, hangen nu voornamelijk schilderijen die geschilderd zijn op oude zeilen.

Aukje heeft naar tevredenheid een aantal jaren geëxposeerd in Grou maar is ook weer blij om in Sneek terug te zijn. Haar werk wordt gekenmerkt door haar passie voor zeilen en water. Op zeildoek schildert zij meestal op groot formaat skûtsjes, zeilboten en andere maritieme onderwerpen.

www.aukjedehaan.nl