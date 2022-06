Galaconcert Femuza in Theater Sneek

SNEEK- De Federatie van Muziek en Zang in de gemeente Súdwest-Fryslân - Femuza - organiseert op vrijdag 17 juni haar jaarlijkse Galaconcert in Theater Sneek. Tijdens dit Galaconcert biedt Femuza alle winnaars van haar competitieve festivals en solistenconcoursen in dit seizoen een mooi podium.