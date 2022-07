Gaia voor het laatst te zien in Friesland - In de Broerekerk in Bolsward

BOLSWARD - Hoe ziet de aarde eruit als je op de maan staat? Vanaf 28 juli kun je dat in Bolsward beleven. Dan hangt Gaia namelijk in de Broerekerk. Een grote verlichte wereldbol van wel zeven meter doorsnee. De installatie is gemaakt door de Britse kunstenaar Luke Jerram. Hij wil bezoekers ermee laten zien wat de aarde eigenlijk is: een ongelooflijk mooie en kostbare plek, waar we goed op moeten passen.

Gaia is in de Griekse mythologie de personificatie van Moeder Aarde. Luke Jerram heeft haar helemaal op schaal gemaakt, precies 1,8 miljoen keer zo klein als de aarde in werkelijkheid is. Als je op 211 meter afstand gaat staan, zie je de aarde zoals ze eruitziet vanaf de maan. Met de sferische muziek die er speelt waan je je net een astronaut, en kun je alleen nog maar ontzag voelen voor onze aarde.

Om dit zelf te ervaren kom je tussen 28 juli en 14 augustus naar de Broerekerk in Bolsward. De kerk is van maandag tot en met donderdag open van 10.00 tot 17.30 uur, en op vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur. Dan kun je Gaia dus ook in het donker zien! De toegang is gratis. Kijk voor de actuele openingstijden op www.detiid.nl.