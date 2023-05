Ga mee op reis langs musea in Waterland van Friesland

In voorbereiding op de Open Museum Maand (vijftien musea gratis te bezoeken in de maand november) nodigt Waterland van Friesland receptiemedewerkers, gastheren- en vrouwen van logiesaccommodaties en verhuurders van zeil- en motorjachten van harte uit om de deelnemende musea te bezoeken. Samen met allerlei mensen die werkzaam zijn in het toerisme ga je een avond op bustour langs verschillende musea. Ook al ben je er al eens geweest, ga toch mee want veel musea hebben de afgelopen jaren hun collectie of inrichting veranderd.

Geef je nu op, dan ga je eind juni op reis!

Bekijk de routes en meld je aan!