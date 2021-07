Ga ‘los’ met de BoekfeestBoek-verhalenwedstrijd

SNEEK- Stichting Boeken fan Fryslân (BFF) schrijft een verhalenwedstrijd uit voor lezers in het kader van het BoekfeestBoek dat op vrijdag 10 september in Paviljoen MeM in Buitenpost wordt gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om een kort verhaal van 750-1000 woorden te schrijven. In het Fries of één van de Friese streektalen. Het thema voor het feest en daarom ook voor het verhaal is ‘LOS’ in de breedste zin van het woord. Wij kunnen weer los, je kunt ‘los komen’ uit detentie, je kunt je los maken of voelen, noem maar op!