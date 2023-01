Ga jij ook voor een groene (gevel) tuin?

SNEEK- Afgelopen jaar zijn er weer heel wat geveltuinen en groene voortuinen bij gekomen in de gemeente Súdwest-Fryslân. Dat komt mee door de pilot ‘Groene voortuinen’ met woningbouwvereniging Accolade. Afgelopen herfst bood de gemeente met Accolade huurders in de Partuur- en Pripperstraat in Sneek een groene voortuin aan.

Pilot “Groene voortuinen”

Súdwest-Fryslân ging in de Partuur- en Pripperstraat in Sneek met het riool bezig. Zo kwamen zij op het idee: Waarom niet gelijk de hele straat groener maken? Dan heb je na een stortbui minder snel last van wateroverlast, het is goed voor de bijen en staat ook nog mooier. Accolade vond het een goed plan en daarom deden ze samen een oproep.

Bewoners van vijftig huurhuizen reageerden enthousiast op de oproep. Donker Groen legde de groene voortuinen aan. Ze werden geholpen door leerlingen van praktijkonderwijs De Diken. Wat een superhulpen waren dat! Eén leerling fietste ’s avonds nog met zijn ouders door de straat, zo trots was hij op het resultaat.

Geveltuinenactie

Verder legden verschillende hoveniers weer zo’n zestig geveltuinen aan, verspreid over de hele gemeente. De geveltuinenactie heeft nu al 418 geveltuinen opgeleverd, in 21 dorpen en steden. Op naar de 500!

Grenst jouw gevel aan de openbare weg en wil je een gratis geveltuin aanvragen? Mail dan naar steenbreek@sudwestfryslan.nl.