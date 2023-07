Ga je deze zomer op reis? Vraag op tijd je nieuwe ID-kaart of paspoort aan!

Plan je afspraak in

Elk jaar ziet de gemeente rondom de vakantieperiode een piek in het aantal aanvragen. Stel jouw aanvraag niet te lang uit en plan een afspraak in. Je kan terecht bij de loketten in Bolsward en Sneek.

Maak een afspraak

Spoedprocedure

Ben je toch te laat voor het aanvragen van je paspoort of identiteitskaart? Dan kan je via een spoedprocedure je reisdocument sneller binnenkrijgen. Dit kost wel extra geld.

Meer informatie over het aanvragen van een nieuw reisdocument? Kijk dan op de pagina paspoort of identiteitskaart.