Ga je binnenkort verhuizen? Denk dan hieraan!

INGEZONDEN - We verhuizen over het algemeen een aantal keer per mensenleven. Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis en het is daarom belangrijk dat je deze zo goed mogelijk voorbereid.

Hoe beter de verhuizing voorbereid is, hoe beter deze ook zal verlopen. Dit zal je niet alleen op de verhuisdag zelf veel rust geven maar ook in de weken die daarop volgen. De uitspraak een goede voorbereiding is het halve werk geldt dan ook absoluut wanneer het gaat om verhuizingen. In deze blog geven we je daarom enkele tips die je kunnen helpen in de voorbereiding van jouw verhuizing.

Begin op tijd

Je kan niet vroeg genoeg beginnen met het voorbereiden van jouw verhuizing. Dit komt terug in diverse aspecten van de verhuizing. Zo is het aan te raden om zo vroeg mogelijk een verhuisbus bij een verhuisbedrijf te regelen. Door hier vroeg bij te zijn weet je zeker dat je de bus kan huren op jouw gewenste dag. Daarnaast is het raadzaam om zo vroeg mogelijk je hulptroepen te informeren over de verhuisdag. Als je hier op tijd mee bent dan is de kans het kleinst dat ze al iets anders gepland hebben op deze dag. Hierdoor weet je bijna zeker dat je de hulp zal krijgen van de mensen van wie jij het het meest nodig acht.

Abonnementen

Als je gaat verhuizen dan betekent dit ook dat je alle abonnementen die je voor jouw oude woning hebt dient om te zetten. Het kan in veel gevallen ook voordelig zijn om deze abonnementen volledig stop te zetten en over te gaan op een nieuw abonnement. Dit komt omdat aanbieders van de abonnementen altijd nieuwe abonnees proberen binnen te halen middels aanbiedingen. De aanbiedingen zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld enkele maanden minder hoeft te betalen voor exact hetzelfde abonnement dat je in je oude woning had. Maak hier dan ook gebruik van tijdens de verhuizing. Als je gebruik maakt van de telefonie, televisie en energie aanbiedingen kan dit je namelijk al gauw enkele tientallen euro’s in de maand schelen. De verhuizing is dan ook het perfecte moment om de abonnementen eens onder de loep te nemen. Je dient namelijk al op alle gebieden een abonnementswijziging door te voeren. Met dezelfde moeite kun je vaak al overstappen en hiermee dus ook geld besparen!