Ga goed voorbereid op huizenjacht en bezoek het Woonevent op 21 september

SNEEK- Goed voorbereid op huizenjacht gaan is essentieel om een succesvolle en weloverwogen beslissing te nemen bij het kopen van een huis. Want wist je dat eind september weer een NVM Open Huizen Dag is? De hypotheekadviseurs van Van Campen & Dijkstra RegioBank Sneek, Timothy Hiemstra en Jacob Heida, kunnen alvast voor je uitrekenen wat je kunt lenen, zodat je voorbereid op pad kunt. Of kom naar het Woonevent op 21 september voor al je woon- en hypotheekvragen. In dit artikel geven zij alvast een aantal financiële tips voor jouw huizenjacht.

Bepaal van tevoren je budget

Analyseer je financiële situatie en hoeveel je kunt en wilt veroorloven om maandelijks aan een huis uit te geven. Vergeet hierbij niet de andere vaste lasten die gerelateerd zijn aan een woning, zoals de nutsvoorzieningen maar ook je verzekeringen. Een hypotheekadviseur kan je hierbij helpen om een realistisch budget te bepalen, waarbij ook gekeken wordt naar inkomsten, uitgaven, schulden, spaargeld en indien van toepassing de overwaarde van een mogelijke eigen woning. Kom er achter wat jij kunt lenen en bepaal samen bij welk budget jij je comfortabel voelt en prettig kunt leven met je andere financiële verplichtingen.

Hypotheekvormen

Het is begrijpelijk als je door de bomen het bos niet ziet bij het verdiepen in hypotheekmogelijkheden. Er zijn ook zoveel vormen. Geen zorgen! Bij Van Campen & Dijkstra RegioBank Sneek kijken ze altijd naar jouw gehele situatie en welke hypotheekvorm daar dan het beste bij past. De hypotheekadviseur legt het aan je uit, zodat je weet waar je aan toe bent. Nu en in de toekomst.

Bezichtiging en bod doen

Met je budget in de hand kan je nu op huizenjacht gaan. Dat is toch waar het om draait, jouw droomhuis vinden! Misschien heb je al een bezichtiging ingepland, heb je interesse in een nieuwbouwproject of ga je huizen bezoeken tijdens de NVM Open Huizen Dag op zaterdag 30 september a.s. Als je van tevoren al weet welk huis je gaat bezichtigen en wat de vraagprijs is, dan kan de hypotheekadviseur je adviseren welk maximaal bod je kunt doen dat past binnen jouw budget en ook onder welke financiële voorwaarden.

Begeleiding van A tot Z

Het kopen van een huis is een grote stap en het i s belangrijk om geduldig en goed geïnformeerd te zijn gedurende het hele proces. Neem de tijd om te onderzoeken, te vergelijken en te evalueren voordat je een definitieve beslissing neemt. De hypotheekadviseurs van Van Campen & Dijkstra begeleiden je door het gehele hypotheekproces, geven je inzicht in je financiële mogelijkheden en helpen je een weloverwogen beslissing te nemen bij het kopen van een huis. Dit kan aanzienlijk bijdragen aan een succesvolle en zorgvuldige huizenjacht.

RegioBank en alle andere hypotheekvertrekkers

Bij Van Campen & Dijkstra denken ze graag met je mee en helpen je met de financiering. Zij zijn tevens zelfstandig adviseur van RegioBank en kunnen RegioBank hypotheken aanbieden, maar werken ook samen met alle andere hypotheekverstrekkers. Zij adviseren, jij kiest. Zo kan jij je focussen op je nieuwe huis, de verhuizing en de mogelijke verbouwing die er aan zit te komen.

Woonevent; speciale inloopavond

Op donderdagavond 21 september organiseert Van Campen & Dijkstra het Woonevent, waar je al je woon- en hypotheekvragen kunt stellen aan de aanwezige experts. Want niet alleen de hypotheekadviseurs zijn aanwezig, ook Makelaardij Jan de Lange en Notaris Rientjes zijn er. Een laagdrempelige manier om vragen te stellen over wat je kunt lenen, over het financieren van een verbouwing of verduurzaming en wat je moet regelen bij belangrijke gebeurtenissen zoals samenwonen, trouwen of scheiden. Maar ook het woningaanbod in de regio en tips hoe je de waarde van je huis kunt verhogen en je huis toekomst klaar kunt maken. Je kunt tijdens het Woonevent gewoon binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur aan de Singel 48 in Sneek.