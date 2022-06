G-voetbaltoernooi bij LSC 1890 een groot succes!

Het voetbaltoernooi is georganiseerd door LSC 1890 en Interlinie, het bedrijf van LSC-er en eerste elftalspeler Han Miedema. Han geeft zelf regelmatig G-voetbaltrainingen vanuit sportstichting ‘Samen Onderweg’ en beleeft daar veel plezier aan. Een van de deelnemers is zijn eigen zwager Jurjen de Vries. “Jurjen is een echte voetbalfanaat en beleeft enorm veel plezier aan het spel.”, vertelt Fardau de Vries, zus van Jurjen en partner van Han.

Han Miedema wil zelf eigenlijk niet spreken van een verstandelijke of lichamelijke beperking. “Voor mij zijn deze mensen eerder een verrijking. Ze zijn zo oprecht en eerlijk en kunnen zo enthousiast zijn. Daar word ik zelf ook alleen maar blij van en ik haal er veel voldoening uit”.

Han vertelt dat de A-selectie van LSC 1890 in het kader van maatschappelijk belang regelmatig een activiteit organiseert. “Wij willen als voetballers de maatschappij graag iets terug geven”. Jurjen en Han kwamen met het idee om dit toernooi te organiseren en daar werd enthousiast op gereageerd. Vrijwel alle selectiespelers zijn ook aanwezig om te helpen en te begeleiden bij de spellen. Volgens Fardau is het voor de meeste spelers ook wel even aftasten hoe om te gaan met deze groep mensen. “Met mijn broer Jurjen ben ik niet anders gewend, maar voor de spelers is dat anders. Het is mooi om te zien hoe iedereen zich aanpast en er gezamenlijk een unieke beleving van maakt”.

In totaal zijn er 50 deelnemers die meedoen aan het toernooi. “Een prachtige opkomst”, zegt Fardau die vrijwel alle woonvormen en dagbestedingen in Sneek en omstreken benaderde. “Ze komen dus niet alleen uit Sneek, maar ook uit Sint Nicolaasga, Bolsward en Harich”. Naast de deelnemers en hun begeleiders zijn ook veel vrienden en familie aanwezig voor de nodige aanmoedigingen. Het is een gezellige boel en prima georganiseerd. Het rouleersysteem met een kwartier per spel loopt als een geoliede machine.

“We hebben bewust geen wedstrijdtoernooi georganiseerd”, gaan Han en Fardau verder. “Het gaat vandaag niet om winnen of verliezen, maar juist om meedoen en plezier hebben. De spellen zijn daarom ook laagdrempelig gehouden, zodat iedereen ze kan doen. En lukt het even niet om de bal te trappen, dan mag je die ook gewoon gooien”.

Ondanks dat het plezier groot is, vergen de spellen bij veel deelnemers toch wel enige behendigheid en coördinatie. Met de grootste concentratie wordt de oefening soms uitgeoefend. Maar als het dan lukt, wordt er volop gejuicht en gelachen. Als het volledige circuit is doorlopen wordt de middag afgesloten met een gezellige nazit met draaiend rad en een gezamenlijk hapje en drankje, mede mogelijk gemaakt door Poiesz Supermarkten.

“Deze mensen verdienen het om in het zonnetje te worden gezet“, besluiten Han en Fardau. De zon schijnt overigens uitbundig op het sportpark. Het is een prachtige middag aan de Leeuwarderweg. Rondom hoor je dan ook dat het mooi zou zijn als dit een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden.