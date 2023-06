G-voetbal met de G van geweldig op sportpark Leeuwarderweg!

SNEEK - Voor de tweede keer werd zaterdagmiddag met succes een G-voetbalspektakel voor (jong) volwassenen met verstandelijke of lichamelijke beperking georganiseerd. De deelnemers werden getrakteerd op sport, spektakel, vreugde en bovenal veel plezier. De spellen zijn allen voetbal gerelateerd en laagdrempelig om het toegankelijk te houden voor iedereen.

Het G-voetbalspektakel wordt georganiseerd door Interlinie, het bedrijf van voormalig eerste elftalspeler Han Miedema en zijn vrouw Fardau. Zij benadert met veel passie en gedrevenheid woonvormen en dagbestedingen in de regio.

‘Wij willen graag wat terug doen voor de samenleving en willen de deelnemers een welverdiend podium bieden. Daar waar we in de volksmond spreken over een beperking, zien wij juist een verrijking door hun onvervalste, puur en vrolijkheid.” aldus Fardau.

De eerste selectie van LSC 1890 heeft het terrein omgetoverd tot een écht spektakel en hebben de deelnemers deze zonovergoten middag uitstekend begeleid en aangemoedigd. Na het laatste fluitsignaal startte de feestelijke afsluiting met de vijftig deelnemers, begeleiders en hun families. Er werden liters limonade gedronken en de bitterballen vielen weer goed in de smaak. Hoogtepunt was het Draaiend Rad, waarbij prachtige prijzen werden gewonnen met grote dank aan diverse sponsoren. Ook hoofdsponsor Rotary Club Sneek mag niet vergeten genoemd te worden.

“We kijken met een grote glimlach terug op deze prachtige middag en het feit dat niet alleen de deelnemers maar ook begeleiding, families en sponsoren reikhalzend uitkijken naar de volgende editie, bewijst dat het daadwerkelijk een verrijking is,” besluit Han Miedema.