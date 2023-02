G.V de Stånfries blikt terug op succesvol meetmoment turnsters

IJLST-Afgelopen zaterdag was het een komen en gaan van turnsters in sportcomplex de Utherne waar gymnastiekvereniging De Stånfries het eerste meetmoment voor het Rayon West hield. De organisatie mocht maar liefst 135 deelnemers verwelkomen van 12 verenigingen. “Een heel mooi aantal”, resumeerde Mieke Bergstra van de plaatselijke verantwoordelijken die namens de eigen vereniging 19 turnsters afvaardigden

Eigen niveau

Sinds vorig jaar turnt de onderbouw in de leeftijd van 6 tot 9 jaar geen officiële wedstrijd meer, maar kunnen zij op eigen niveau laten zien wat zij beheersen tijdens het meetmoment. Daarbij worden de jeugdige gymasten op de volgende trajecten getoetst door de technische commissie: sprong, brug, balk en vloer. Vrijdagavond had de organisatie al met man en macht tot diep in de nacht de attributen opgesteld zodat men om 08.30 uur meteen van start kon gaan.

Systeem

“ Deze trajecten bestaan uit verschillende stappen opbouwend van basis, stap 1 tot eindvorm stap 7. De turnster maakt zelf een keuze welke stap ze laat zien en krijgt daar een gouden, zilveren, bronzen of oranje sticker voor”, legt Mieke Bergstra het systeem uit.

Sponsoren

Turnsters behaalden mooie resultaten waar niet alleen ouders maar ook de leiding ‘grutsk’ op waren. Aan het eind van de sessie werden de diploma’s uitgereikt door dezelfde leiding. Daarnaast kregen alle deelnemers een medaille omgehangen waarvoor De Stånfries sponsoren had gevonden in Kinderopvang Middelpunt en Nautic Service Verhagen.

Bekende brandweer

De gastgevers toonden zich content met deze ouverture in de IJlster sporthal. “Het was een groot succes. Veel publiek en organisatorisch liep het als de bekende brandweer”, aldus Mieke Bergstra niet zonder enige trots. Het tweede meetmoment voor de turnsters is op 1 april in Oudehaske en op 13 mei 2023 organiseert De Stânfries wederom het meetmoment voor de jeugdige sporters.

