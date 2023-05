Fysiomaks verdubbelt aantal vestigingen

SNEEK - FysioMaks heeft onlangs drie fysiotherapiepraktijken in de regio Zuid-West Friesland overgenomen. Het gaat om praktijken in Koudum en Workum. Het uitgebreide team kan meer specialisaties aanbieden, mede dankzij een groter netwerk.

Met deze uitbreiding kan de praktijk een grote doelgroep bedienen, van kinderfysiotherapie tot geriatriefysiotherapie. Sander - ‘’Met het ‘nieuwe’ team kunnen wij als praktijk veel meer samenwerken in de regio. Dit sluit ook aan bij onze visie. Als voorbeeld hebben wij onlangs met het Gezondheidscentrum in Makkum de handen ineengeslagen om de cliëntenzorg rondCOPD te verbeteren. Op deze manier kunnen wij een multidisciplinair COPD traject aan onze cliënten bieden.’’

Klanten moeten wel wennen aan deze omslag - groot schrikt vaak af. Toch hebben Sander en Mariska alle vertrouwen in de toekomst. Mariska - ‘’Zolang wij dicht bij onszelf blijven en onze interne MAKS-zorgprincipes blijven hanteren, heeft de omvang van een praktijk geen invloed op de zorg die wij bieden. De aanpak blijft persoonlijk met bredere kennis en expertise door samenwerking van zorgprofessionals in de eerste lijn, zowel intern als extern. Patiënten kunnen sneller van a naar b, het begrip ‘van het kastje naar de muur’ proberen we hiermee weg te nemen. En met meerdere collega’s in een team blijf je ook niet in hetzelfde patroon hangen, je wordt er zo nu en dan even uitgetrokken.’’

De uitbreiding heeft ook een zakelijk aspect

Door het hoge eisenpakket van zorgverzekeraars verdwijnen kleine (eenmans)praktijken en worden grotere praktijken groter of slaan de handen ineen door middel van samenwerking.

FysioMaks is een fysiotherapiepraktijk in Sneek, Koudum, Makkum, Workum en Jirnsum en heeft 26 medewerkers in dienst.