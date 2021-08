Fysiek onderwijs open, andere coronamaatregelen verlengd

Ook willen premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid vanaf maandag 20 september de anderhalvemetermaatregel in de hele samenleving loslaten. Ook de mondkapjesplicht en het thuiswerkadvies komen dan mogelijk te vervallen. Op vrijdag 17 september neemt het kabinet definitief een besluit over de voorgenomen versoepelingen.

Vaccinatiegraad

Deze week is de 22 miljoenste prik gezet. De vaccinatiegraad in Nederland is inmiddels hoog en neemt nog elke dag toe. Toch is een verdere stijging nodig. Er is nog steeds een groep van naar schatting 1,8 miljoen mensen die nog geen immuniteit heeft opgebouwd: niet door vaccinatie en niet door infectie. De 4e besmettingsgolf is gelukkig snel gekeerd. En het aantal ziekenhuis- en IC-opnames loopt naar verwachting niet verder op. Dit laat het belang van vaccineren zien. Echter, het gunstige beeld nu is nog geen garantie voor weinig besmettingen in de herfst en winter.

Daarom heeft het kabinet besloten om behoedzaam en stap voor stap de 1,5 meter afstand los te laten. Vanaf 30 augustus geldt de 1,5 meter afstand niet meer in het mbo, hbo en op universiteiten. Alle andere bestaande maatregelen worden verlengd tot en met 19 september. Op 17 september besluit het kabinet of het verantwoord is om de volgende stap te zetten.