Fusies basisscholen Heeg en Woudsend een feit

WOUDSEND- De Meester van der Brugschool en de Bonifatiusschool, de huidige basisscholen in Woudsend, gaan per 1 augustus 2023 fuseren. De nieuw te vormen school zal deel uitmaken van de BMS, het katholieke schoolbestuur voor 33 basisscholen in Friesland. De basisscholen in Heeg, de Sint Jozefschool en It Wrâldfinster, fuseren op dezelfde datum. Deze nieuw te vormen school zal deel uitmaken van Stichting Palludara, de organisatie voor christelijk primair onderwijs met 14 Friese basisscholen. Na instemming van de medezeggenschapsraden en andere relevante partijen hebben de bestuurders van Palludara en de BMS, Jan Paul ten Brink en Peter van Tuinen, hier officieel toe besloten.

Naamgeving en huisvestiging

De gefuseerde scholen in Heeg gaan verder als samenwerkingsschool De Opstekker. De school blijft gevestigd in het vertrouwde gebouw, waar beide scholen al geruime tijd gebruik van maken. Met een aantal kleine aanpassingen in het gebouw kan het team enthousiast aan de slag.

De scholen in Woudsend gaan vooralsnog als samenwerkingsschool verder onder de werknaam SWS Woudsend. Binnenkort zal de school haar definitieve naam delen met het dorp. Het is fysiek niet mogelijk om de scholen samen te voegen in één schoolgebouw. Daarom is er door de BMS bij de gemeente een verzoek ingediend voor vervangende nieuwbouw. De school zal vooralsnog gehuisvest blijven in de huidige schoolgebouwen.

“Het wordt één school, maar voorlopig met twee locaties”, aldus Peter van Tuinen, bestuurder van de BMS. Er wordt gekozen voor één onderwijsconcept dat op beide scholen wordt doorgevoerd, zoals dezelfde methodes en lessen die op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast worden de groepen van beide basisscholen samengevoegd in de nieuwe samenwerkingsschool en zorgvuldig verdeeld over beide schoolgebouwen.

‘Onderwijs dichtbij’ voor de dorpen

Met de fusie van de vier scholen in Heeg en Woudsend blijft het onderwijs in de dorpen voor langere tijd gewaarborgd. “Het is van meet af aan het doel van beide besturen geweest om het onderwijs in de dorpen te kunnen behouden”, aldus Jan Paul ten Brink, bestuurder a.i. van stichting Palludara.

Nu het juridische traject is afgerond kunnen de scholen aan de slag met hun interne verhuizingen. Bovendien wordt er in samenwerking met interne en externe deskundigen een nieuw schoolconcept ontwikkeld voor beide samenwerkingsscholen.