Fuotbalferiening ﻿SDS bestaat 75 jaar en viert twee dagen feest!

Vrijdagavond vindt er een wedstrijd plaats tussen oud-SDS en oud-Nijland. In de pauze van deze wedstrijd gaat het eerste elftal van SDS het opnemen tegen 75 jeugdspelers.

Op zaterdag is er voor de jeugd een voetbalclinic van Sc Heerenveen, een mixtoernooi voor alle (oud) SDS-ers vanaf JO17 en een gezellige barbecue. Daarnaast is er voor de kinderen de hele dag een springkussen. Beide avonden worden afgesloten met livemuziek in de feesttent.

Naast het jubileumfeest begint vanaf volgende week de SDS-voetbalplaatjesactie. Bij Jumbo Kooistra in Wommels kunnen vanaf woensdag 7 september voetbalplaatjes gespaard worden voor het speciale jubileumboek van 75 jaar SDS.