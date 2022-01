Funbox Wintergames Cool Súdwest zorgt voor plezier

SNEEK-Vanwege ijs op de skatebaan in Sneek week de Funbox vol rijdend materiaal uit naar de nabijgelegen Brede School in Duinterpen. Daar had jeugd letterlijk en figuurlijk alle ruimte om zich heerlijk uit te leven.

Rond 10.15 uur waren er al zo’n 15 enthousiaste jongeren die het materiaal uit de Funbox maar al te graag uitprobeerden. De ene springt met een fiets over een obstakel, de ander slingert met een driewielige fiets over het plein. Een ander laat zich liggend op een board vooruit trekken door een speciaal apparaat. Ruilen doen ze door elkaar op de schouder te tikken. Een beatbox zorgt dat de omgeving weet dat er iets te doen is op het plein. Dat lokt een BSO groep met pedagogisch medewerkers naar buiten, waardoor er nog meer reuring is op het plein.

De gezichten maken duidelijk: dit is fun!

Met de organisatie Wintergames geeft het Coolteam in de gemeente Súdwest-Fryslȃn jongeren met een coronadip iets om naar uit te kijken in de extra lange kerstvakantie.