FUMO brengt bedrijven in kaart

Zo weten we waar mogelijk milieubelastende activiteiten plaatsvinden en kunnen we toezicht en handhaving beter uitvoeren. Daarnaast helpt deze informatie bij het verlenen van vergunningen en ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Als u in juni, juli en augustus op straat ‘spotters’ ziet die druk in de weer zijn met hun mobieltje dan is de kans groot dat ze met de StreetSpotter-applicatie ‘gevels’ controleren voor de FUMO. Via de app van GlobeScope zien de spotters direct of hun waarneming klopt met de gegevens die bekend zijn bij de FUMO, de basisadministratie van de gemeente en Kamer van Koophandel. Is de informatie juist dan hoeven ze niets te doen. Blijkt dat een bedrijf is opgeheven of dat het huidige bedrijf nog onbekend is, dan legt de spotter direct in de app de gewijzigde gegevens vast. Na controle worden de wijzigingen verwerkt.

Toezicht en handhaving

Maar waarom al dit werk? We vragen het Daniëlle van den Bergh van GlobeScope die spotters begeleidt: ‘Bedrijven stoppen, verhuizen en er komen nieuwe bedrijven bij. Met StreetSpotter helpen we de kwaliteit van data te verbeteren. De informatie moet up-to-date zijn, zodat de FUMO goed de gemeenten en bedrijven kan adviseren en toezicht kan houden op naleving van de milieuregels.’

In de gemeenten Harlingen, Súdwest Fryslân, Terschelling en Waadhoeke gaan de spotters niet alleen voor de FUMO, maar ook voor de gemeente aan de slag. De toezichthouders van Ameland gaan zelf de bedrijvigheid in de gemeente inventariseren.

Hoe werkt het?

Van den Bergh legt uit dat het spotten begint met het intikken van de eerste paar letters van de gemeente. ‘Daarna typ je de eerste letters van de straatnaam in. Dan krijg je vanzelf de huisnummers te zien, met daarachter de naam en de bedrijfsactiviteit zoals die bij de Omgevingsdienst of gemeente bekend zijn. Het werkt als een navigatie-app.’

‘Als de observatie klopt met de gegevens in de app, dan zet je als het ware een groen vinkje. Zie je – bijvoorbeeld aan een vlag of bord - dat er een ander bedrijf zit dan kun je via StreetSpotter heel makkelijk de KvK-gegevens oproepen. Kloppen die met de observatie dan laadt de spotter die gegevens in en zet je het groene vinkje.’

Wat als de KvK-gegevens niet kloppen? Van den Bergh: ‘Dat kan natuurlijk. Bijvoorbeeld omdat een pand te huur staat. Of er zit inmiddels ander bedrijf. Dan bekijkt de spotter welk bedrijf er nu in het pand zit. Vertrouwt de spotter de observatie niet, dan onderzoekt de FUMO of de gemeente naderhand de activiteiten in het pand.’

Milieuschade

De resultaten uit StreetSpotter helpen om de gemeenten en bedrijven beter te kunnen adviseren, beter de regels te handhaven en de omgevingsplannen vorm te geven. Met het spotten van bedrijven is er ook meer informatie voor de samenwerking met andere handhavingspartners zoals waterschappen en politie.

Dat laatste is een niet onbelangrijk nevendoel van de inzet van StreetSpotter. Volgens directeur Pieter Hofstra van de FUMO is ondermijning een waardevolle bijvangst. ‘Er gaat ook een preventieve werking uit van gevelverificatie. De spotters zijn de komende maanden zichtbaar aanwezig. Zo draagt StreetSpotter niet alleen bij aan naleving van de wet, maar is de output waardevol voor advisering, handhaving, toezicht én opsporing.’

Bij het spotten worden geen foto’s gemaakt. Ook worden er geen gegevens vastgelegd anders dan die al openbaar zijn, zoals bedrijfsnamen en branche-indeling of die vast te stellen zijn vanaf de openbare weg. Kijk voor meer informatie www.fumo.nl.