De jaarlijkse Fulkaan Simmer Akademy staat weer in de steigers. Aan het eind van de zomervakantie kunnen jonge muzikanten een week lang los met ervaren gastdocenten. Die gaan de muzikale talenten flink uitdagen, maar plezier staat voorop. Elke dag hebben jongeren gelegenheid om hun talenten te ontdekken, hun instrument of stem beter te leren beheersen, anderen te ontmoeten en cross-overs te maken. En, last but not least: podiumervaring opdoen. De Fulkaan Simmer Akademy vindt plaats in Schouwburg De Lawei in Drachten en is een initiatief van Keunstwurk en OMF, de Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân.

Van 22 tot en met 26 augustus is er breed programma voor jongeren van 12 tot 21 jaar, met onder andere zelf een rap maken, dirigeren van een orkest, muziek maken bij een film, en samen spelen met een brassband. Het programma voor instrumentalisten wordt ingevuld door Christiaan van der Weij en het programma voor vocalisten door Janneke Brakels en Fardau van der Woude. Voor Groot Heerenveen lichten ze alvast een tipje van de sluier op.

Behoefte om sámen te spelen

"Thema van dit jaar is ‘een nieuwe wereld’, vertelt saxofonist en allround musicus Christiaan van der Weij. “Na corona hebben we een andere kijk op de wereld gekregen; we zijn wakker geschud en blij dat we er zo doorheen gekomen zijn. Jongeren zijn met corona veel alleen geweest en ook nu is het onzeker waar het naar toe gaat. Voornaamste reden voor jongeren om zich op te geven is dan ook de behoefte om sámen te spelen.” Christiaan wil een talentenorkest neerzetten, waarvoor jongeren van alle leeftijden en speelniveaus zich kunnen opgeven. “Alle instrumenten zijn welkom, van koper tot hoog hout.” Christiaan, die het orkest gaat dirigeren, heeft al een aantal muziekstukken uitgekozen die passen bij het thema. “Stukken uit de filmmuziek, klassieke muziek en populaire muziek. We laten ons verrassen door het talent; voor jongeren is het belangrijk dat zij gezien worden in hun talent, dat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.”

Het komt je niet aanwaaien

Zangcoach en zangeres Janneke Brakels, en sopraan en zangdocente Fardau van der Woude hebben in overleg met Christiaan een muziekstuk gekozen waarbij zangers een wezenlijk onderdeel zijn van het orkest. Ze vinden het belangrijk dat vocalisten in aanraking komen met een orkest en zich daarin staande weten te houden. Fardau is er voor de klassieke muziek; Janneke voor het popgenre. Ze spreken uit eigen ervaring.

“Je stem is óók een instrument. Vaak wordt onderschat hoeveel je moet doen om je stem te ontwikkelen. Het is niet zo, dat je – zoals op tv- op een stip gaat staan en dat het je dan komt aanwaaien. Je moet er veel voor doen en veel voor laten. Vergeet niet: als jij niet fit bent en je niet lekker voelt, dan ben jij nog steeds het front en moet jij het presenteren. The show must go on en als er iets gebeurt wordt jij er op aangekeken. Daar is veel voorbereiding voor nodig en veel stemzorg. Als je lange tijd niets hebt gedaan, moet je weer overnieuw beginnen. We hebben zelf ook gemerkt, dat we na corona weer moesten opstarten.”

Leren waarderen eigen stem

Het programma voor de vocalisten ligt deels vast en het wordt deels ook improviseren. Een van de onderdelen is het ontdekken en leren waarderen van de eigen stem. “Ontdekken van je stem van hoog naar laag: in welk deel van het bereik ligt mijn stem? We komen veel mensen tegen die zeggen: ik wil hoog leren zingen. Nu is de stemband een spier en en kun je alles oprekken. Maar ook een stem tussen hoog en laag in kan prachtig zijn. Wij vinden het belangrijk dat jongeren zich niet richten op hun omgeving, maar dichtbij zichzelf blijven. Je moet leren niet te veroordelen wat uit je mond komt. Gewoon doen, geluid maken, anders kom je niet verder. Dat is wat wij jongeren in deze week meegeven. Als je er maar achter staat. Ontdek eerst wat je kunt met je stem. Een richting kiezen kan later.”

De week eindigt 26 augustus met een optreden in De Lawei, daarom besteden Fardau en Janneke ook aandacht aan je presenteren: “Hoe presenteer jij jezelf; individueel, maar ook met zijn allen?”

Ontdekkingsreis

Wat de gastdocenten eigenlijk doen tijdens deze Fulkanweek is jongeren meenemen op een ontdekkingsreis. “Ze hoeven geen topmuzikanten te worden, ze hoeven niet de beste zangers te worden. Wat ze wèl kunnen doen is kilometers maken.” Kennis maken met verschillende soorten muziek, bijvoorbeeld Hafabra (harmonie, fanfare, brass, red.). “We hebben gezien dat er uit die hoek veel jongeren onze kant op komen. Dit terwijl weinig zangleerlingen dit stukje goed kennen: wat is dat dan en kun je daar ook bij zingen? Ze kunnen erachter komen dat in filmmuziek eigenlijk best veel zang zit. Ze kunnen kennismaken met andere muzikanten en connecties leggen: jij speelt gitaar, ik zing.”

Jongeren kunnen op de Simmer Akademy het beste uit zichzelf en elkaar halen. Naderhand zijn ze een ervaring rijker, beloven Christiaan, Janneke en Fardau.

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: Fulkaan Simmer, Riemie van Dijk, Ger Wijtsma