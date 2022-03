FryslânDOK: ‘Rap uit de regio’ te zien op 2 en 3 april bij Omrop Fryslân

Deze FryslânDOK van Herman Zeilstra is te zien bij NPO2 op 2 april en op 3 april bij Omrop Fryslân.

De ‘Proeftuin Meertaligheid’, een initiatief van vijf provincies, steunt cultuurmakers en koppelt ze aan elkaar. Onder leiding van de Popfabriek in Leeuwarden maken de rappers een mixtape met twintig tracks. Ze krijgen hulp van Bart van de Werken, producent van Opgezwolle en Typhoon. De verscheidenheid aan taal en cultuur in de regio verdient meer aandacht en geld, vinden de provincies. Dat gaat nu vooral naar projecten in de Randstad.

Schaamteloos

Sjoerd Vriesema (creatief manager bij de Popfabriek) probeert de rappers de streektaal te ontlokken, maar Alexander Moto (Thom Boonstra) uit Zuidwest Friesland doet dit zonder probleem. Zangeres Arie (Anna Roos Jelsma) uit Leeuwarden heeft wel iets met de mentaliteit van haar stad: ‘Het schaamteloos tokkie-zijn.’ Toch vindt ze het moeilijk om met het ‘Liwwadders’ diepe gevoelens te verwoorden.

Belabberd

Andere rappers in de film: Amaro (Amaro Borges), Zowo (Jesse Klein Entink), Pa ypie (Pepijn Willemsen) en JpegJoey (Joey Luiting). Hoogleraar Goffe Jensma is de kwartiermaker van de ‘Proeftuin Meertaligheid’. Hij kijkt met argusogen naar de belabberde positie van cultuur in de provincie, vergeleken met de Randstad. Jensma: ‘Er is geen sprake van dat hier minder kwaliteit is.’

FryslânDOK: ‘Rap uit de regio’ Zaterdag 2 april NPO2 15.30 uur (herhaling 20 februari 13.10 uur) Zondag 3 april Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur) FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.