FryslânDOK legt begin en eind van carrière gebroeders Anker vast

Wat laten ze Nederland na? De FryslânDOK ‘Confrères’ filmt de gebroeders Anker aan het begin van hun carrière (deel 1) en bij hun afscheid (deel 2). Te zien bij NPO2 op 5 en 12 februari, en op 6 en 13 februari bij Omrop Fryslân.

De Ankers verdedigen in principe iedereen. In grote strafzaken, zoals die van Ferdi E., Martha U. en Robert M.. Maar ook de inbreker en de winkeldief kan op hun steun rekenen.

Zingen

Deel 1 van ‘Confrères’ is een portret van de Ankers in 1995, gemaakt door regisseur Piter Tjeerdsma. We zien ze tijdens hun werk op de rechtbank en als ze op bezoek gaan bij cliënten in de gevangenis. Maar ook is de camera aanwezig bij een lezing voor de plattelandsvrouwen en bij het zingen van levensliederen in het café.

Afscheid

In deel twee volgt documentairemaker Karen Bies de Ankers in hun laatste weken als advocaat. We zien ze op hun laatste rechtszittingen en bij een cursus strafrecht op Schiermonnikoog. Op kantoor wordt een begin gemaakt met opruimen. Een heel karwei, want de broers werken zonder computer en smartphone.

Het zijn weken van een bitterzoet afscheid, dat ze graag nog een paar jaar hadden uitge steld. Hans en Wim Anker werkten veertig jaar samen als advocaat. Als ‘confrères’ en als ‘frères’ zijn ze loyaal en ijzersterk. Een twee-eenheid, waar moeilijk tussen te komen valt.

FryslânDOK: Confrères – de gebroeders Anker deel 1 & 2 Zaterdag 5 & 12 februari NPO 2 15.30 uur (herhaling 6 & 13 februari 13.10 uur) Zondag 6 & 13 februari Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur). FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.