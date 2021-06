FryslânDOK 'Groeten uit Friesland': 'Beklimmers van het vlakke land’

FRYSLAN - Zijn Friese folklore en tradities een versterking van de regio? Of vormen ze een blok aan het been en houden ze de vooruitgang tegen?

In 'Groeten uit Friesland' onderzoekt FryslânDOK de waarde van tradities in de moderne tijd. Te zien op 26 juni bij NPO2 en op 27 juni bij Omrop Fryslân.

's Zomers staat Friesland bol van de traditionele sporten en folkloristische activiteiten. Skûtsjes zeilen over de meren, kaatsers staan in het perk, volksdansers en ringstekers trekken hun kostuums aan. Deel 9 van 'Beklimmers fan it flakke lân' gaat over Friese cultuur.

Hindeloopen



De klederdracht, het schilderwerk en de eigen taal zijn zaken om trots op te zijn, vindt men in Hindeloopen. In de 17e en 18e eeuw bevoeren de schippers de zeeën en namen overal vandaan spullen mee naar huis. De Hindelooper cultuur was daarmee een product van een open blik op de wereld. Toch zien we vandaag de dag het schilderwerk en de kleding juist als 'lokaal' en 'ouderwets'. De Vereniging Aald Hielpen (Oud Hindeloopen) probeert om met nieuwe activiteiten jongeren aan zich te binden. Want het dragen van het Hindelooper kostuum mag niet alleen een kunstje zijn voor toeristen, maar moet ook in de ziel van de Hindeloopers blijven. In de FryslânDOK zien we ook de Hindelooper schilder Titus Stallmann die de traditionele schilderkunst wil ontwikkelen voor de toekomst.

Kaatsen



Journalist Ate de Jong is 's zomers het liefst ergens rond de kaatsvelden te vinden. Hij geniet van de sport en van de verhalen. Het is een romantische, maar ook een conservatieve wereld. Tegelijk maakt De Jong zich in zijn werk altijd sterk voor andere culturele minderheden. Met FryslânDOK praat De Jong over tegenstelde krachten die hij voelt tussen zijn werk en zijn liefde voor het kaatsen.

Beklimmers



In de serie 'Beklimmers van het vlakke land' zoekt FryslânDOK initiatieven op lokaal, kleinschalig niveau, op basis van grote ideeën en idealen.