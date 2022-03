FryslânDOK: ‘Formula de Vries’ bij Omrop Fryslân

Alleen de Formule 1 ontbreekt nog. Wat heeft Nyck de Vries er allemaal voor over om zijn doel te bereiken? Kijk naar de FryslânDOK ‘Formula de Vries’ op 19 maart bij NPO2 en op 20 maart bij Omrop Fryslân.

Zoals vaker in de autosport, begint de droom van een autocoureur bij diens vader. Hendrik Jan de Vries gaf zijn zoon Nyck (Sneek, 1995) als kleuter een kart cadeau. Nyck reed hard, heel hard, en wilde maar één ding: winnen. Het gezin verhuisde naar Italië, zodat Nyck aan internationale wedstrijden mee kon doen. Nyck werd de eerste wereldkampioen karten, met op zijn hoofd een racehelm bestickerd met Friese pompeblêden.

Daarna volgde het grotere werk. In de racewagens van de Formule 2 werd Nyck in 2019 de beste van de wereld. Ook in de elektrische league van de autosport, de Formule E, behaalde hij in 2021 in Berlijn het wereldkampioenschap. Nog steeds met de opvallende pompeblêden-helm op.

Jongensdroom

In de FryslânDOK ‘Formula de Vries’ volgen makers Wilfried Bijma en Arjen de Boer de jongensdroom van Nyck de Vries. Inmiddels woont Nyck in Monaco en vliegt hij zo’n 130 keer per jaar de wereld over om wedstrijden te racen voor verschillende raceteams. Bij alle successen heeft hij nog één grote wens: een stoeltje in de Formule 1, net als Max Verstappen. Nyck is op dit moment reserverijder voor Mercedes, het team van coureur Lewis Hamilton. Of en wanneer Nyck mag racen, is nog onzeker. De Formule 1 is namelijk ook de wereld van het grote geld, waarin veel wordt bepaald door ‘paydrivers’ en machtige sponsoren. Maar Nyck zorgt dat hij er hoe dan ook klaar voor is.

FryslânDOK: ‘Formula de Vries’ Zaterdag 19 maart NPO2 15.30 uur (herhaling 20 februari 13.10 uur) Zondag 20 maart Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur) FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld