SINT NICOLAASGA- November 2021 verschijnt er een nieuw boek van Dolf Verroen: Feestelijk maar vreselijk. Deze keer geen kinderboek maar zijn memoires, in de vorm van persoonlijke herinneringen aan schrijvers. Het geeft een verrassend inkijkje in de literaire kringen in de tweede helft van de 20ste eeuw. Dolf Verroen is bijna 93 jaar en heeft meer dan 100 kinderboeken op zijn naam staan. Karen Bies maakte voor FryslânDOK een portret van hem. Te zien op zaterdag 2 oktober bij NPO2 en op 3 oktober bij Omrop Fryslân.

Als kind wist Dolf Verroen (Delft, 20 november 1928) al, dat hij schrijver wilde worden. Zijn moeder drukte hem op het hart dat hij daar niet bijzonder genoeg voor was. Zijn vader dacht dat er met het schrijverschap geen droog brood te verdienen was, en regelde een baantje voor hem bij de Gist- en Spiritusfabriek. Dat nooit, dacht Dolf. Hij ging er niet naar toe.

Het was vlak na de oorlog. Dolf kwam van de middelbare school en besloot naar Parijs te gaan. Daar begon voor hem de vrijheid, daar ging hij het leven ontdekken. En het lukte hem tóch om schrijver te worden. Hij begon met korte stukjes en interviews met schrijvers voor de krant, en waagde zich toen zelf aan proza. Vanaf de jaren ’70 legde hij zich toe op kinderboeken.

Jeugdherinneringen

Inmiddels heeft Dolf Verroen 108 boeken op zijn naam staan. Hij is de oudste actieve kinderboekenschrijver van Nederland. In Oorlog en Vriendschap (2016) en Niemand ziet het (2019) verwerkt hij zijn jeugdherinneringen. Zijn verboden vriendschap met een klasgenoot wiens ouders bij de NSB zaten, en de ontdekking dat hij op jongens valt, weet hij op ontroerende wijze te beschrijven. Deze boeken vormen uiteindelijk de opmaat naar Feestelijk maar vreselijk.

Dolf woont met zijn man Gerard Hemmes al bijna veertig jaar in Fryslân. In de FryslânDOK ‘Dolf Verroen - het kind, de schrijver’ zien we Dolf als hij voor het eerst sinds corona weer op schoolbezoek gaat. Samen met Gerard gaat hij voor zijn nieuwe boek naar uitgeverij Leopold in Amsterdam, de uitgeverij die hij al 65 jaar trouw is. En in hun huis in Sint Nicolaasga nodigen ze graag bevriende schrijvers uit. Dolf Verroen is op zijn 93ste niet alleen een actief schrijver, maar heeft daarbij ook een druk sociaal leven. Uit al die ontmoetingen met schrijvers heeft hij sinds de jaren ’50 uitgebreid kunnen putten voor zijn nieuwe boek.

FryslânDOK ‘Dolf Verroen - het kind, de schrijver’

Zaterdag 2 oktober NPO2 15.30 uur (herhaling zondag 3 oktober 13.10 uur)

Zondag 3 oktober Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur)

FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.