Voor patiënten en behandelaars een nieuwe route vol onbekende paden, want Long COVID is een nieuwe ziekte. De FryslânDOK ‘De lange adem – leven met Long COVID’ is te zien bij NPO2 op 29 januari en op 30 januari bij Omrop Fryslân.

Longarts Jolanda Kuijvenhoven van ziekenhuis MCL in Leeuwarden heeft met collega’s in Friesland, Groningen en Drenthe een behandeltraject ontworpen. In de Post COVID poli fan het MCL, maar ook in ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum ziet ze patiënten die door de huisarts zijn doorverwezen. Met een diagnose Long COVID gaan zij naar een gespecialiseerde fysiotherapeut, vaak ook een ergotherapeut en soms ook een ademtherapeut of diëtist.

Herstel

Naast de longarts bezoekt documentairemaker Annet Huisman twee patiënten en een fysiotherapeut in Noordoost Fryslân. Omdat deze mensen geen energie hebben om te reizen, is het belangrijk dat de zorg dicht bij huis is. Sebastiaan Verra (40) uit Damwâld werkt op een scheepswerf op Lauwersoog. Hij kreeg in april corona. Nog steeds heeft hij zware klachten. Fysiotherapeut Afien Wybenga werkt in Damwâld met Verra aan zijn herstel. Marrit Bekkema (20) uit De Westereen loopt stage bij een zorgbedrijf in De Falom. Zij kreeg in de zomer corona en is nog steeds moe en benauwd. Gelukkig kan ze nu beginnen aan haar herstel.

Voor wie meer wil weten over Long COVID: longarts Jolanda Kuijvenhoven en fysiotherapeut Afien Wybenga vertellen in de podcast meer over deze ziekte. Vanaf 29 januari te vinden in de bekenste podcast-apps en op www.omropfryslan.nl/podcast. FryslânDOK: De lange adem – leven met Long COVID Zaterdag 29 januari NPO2 15.30 uur (herhaling 30 januari 13.10 uur) Zondag 30 januari Omrop Fryslân 17.00 uur (herhaling ieder uur) FryslânDOK wordt Nederlands ondertiteld.