Fryslân zet ’m op, 30.000 kinderen veiliger de weg op door fietshelmproject

BOLSWARD - Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Het dragen van een fietshelm kan veel leed voorkomen. Via het verkeerseducatieprogramma ANWB Streetwise leren kinderen over verschillende aspecten van verkeersveiligheid, zoals het belang van het dragen van een fietshelm. Vrijdag 2 juni werd tijdens een feestelijke bijeenkomst gevierd dat 30.000 kinderen het programma hebben gevolgd en voortaan mét fietshelm veiliger de weg opgaan. Leerlingen van groep 3 en 4 van OBS De Blinker in Bolsward kregen de 30.000ste fietshelm uitgereikt. In Fryslân zijn via ANWB Streetwise de afgelopen 5 jaar zo’n 8.000 helmen uitgedeeld. Dit was mede mogelijk door een financiële bijdrage van Provinsje Fryslân.