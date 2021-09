Fryslân Werkt helpt talenten in bedrijven groeien

SÚDWEST-FRYSLAN - Na het enorme succes van de edities in 2019 en 2020, vindt op zaterdag 18 september 2021 de 3e editie van het Werkfestival Súdwest-Fryslân plaats: de dag die in het teken staat van werk, maar dan wel in festivalsferen. Geen doorsnee banenbeurs, maar een festival waar je als bezoeker - werkzoekende, student of geïnteresseerde - kennismaakt met potentiële werkgevers, lokale ondernemers, aanbieders van werk, werkspecialisten en loopbaanbegeleiders. In de aanloop naar 18 september stellen de deelnemende bedrijven en organisaties zich graag even voor! Maak kennis met Fryslân Werkt!

Fryslân Werkt vertelt waarom zij als bedrijf meedoen aan het Werkfestival. “Dit initiatief biedt onze kandidaten de mogelijkheid om in de keuken te kijken bij een groot aantal werkgevers. Deze werkgevers zijn vaak nog niet bekend bij onze kandidaten en zij zien zichzelf daardoor nog niet voor hen werken. Wij hopen dat onze kandidaten in beeld komen bij de opdrachtgevers en het zou prachtig zijn wanneer er matches worden gemaakt.”

Fryslân Werkt helpt uitkeringsgerechtigden stappen te zetten richting de arbeidsmarkt. “Er zijn veel werkzoekenden die moeilijk aan een baan kunnen komen en nu afhankelijk zijn van een uitkering. Denk aan energieke jongeren, ervaren 50-plussers, gemotiveerde vluchtelingen en talentvolle mensen met een arbeidsbeperking. Net als ieder ander zijn zij op zoek naar werk. In jouw bedrijf kunnen onze talenten groeien. Doe jij mee?”

