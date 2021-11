Fryslân loopt achter bij registratie trekkers en landbouwmachines

De RDW kreeg tot nu toe 25.620 registratieaanvragen uit Fryslân. Dat terwijl er naar schatting 58.000 trekkers, rijdend werktuig en voortgetrokken materieel in onze provincie zijn. Fryslân loopt daarmee erg achter bij de andere provincies. Zo is in Limburg al 84 procent van de machines geregistreerd. In Gelderland zijn bijna alle voertuigen vastgelegd.

Duurder in 2022

Eigenaren kunnen hun machines nog twee maanden online registreren voor 18 euro. Daarna kunnen de voertuigen alleen nog gekeurd worden op een keuringsstation en kost het minstens 140 euro.