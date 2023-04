Fryslân kleurt blauw; laat je smurf zien

JOURE - Terwijl de meeste mensen lagen te slapen gebeurde er in de nacht van 29 en 30 maart iets speciaals. In Fryslân vond een invasie plaats van handige smurfen. De smurfen zijn opgedoken op vele bouwplaatsen en bij bouwbedrijven. In het liedje van Vader Abraham kwam de vraag al naar voren ,,waar komen jullie toch vandaan?''

Het blijkt te gaan om een actie van ijzerwarengroothandel Regts | Isero, met vestigingen in Joure, Heerenveen, Sneek, Franeker en Leeuwarden. ,,Heb je zo’n smurf gevonden? Dan krijg je in een Regts | Isero vestiging een gereedschapskistje voor kinderen op vertoon van de smurf. Wees er als de smurfen bij, want op is op''

Wedstrijd voor kinderen

Aan de ludieke actie is een wedstrijd voor kinderen verbonden. In het gereedschapskistje zit namelijk een opdracht om je eigen smurf te figuurzagen. Door een foto van dat werkstuk te mailen naar smurf@isero.nl maken de kinderen kans op figuurzaagsets voor hun hele school. ,,Met deze actie willen we kinderen laten ontdekken hoe je met je eigen handen iets moois kunt maken. En zo kinderen te enthousiasmeren voor de bouw.''

Laat je smurf zien!

,,Dus heb je zo’n smurf gevonden? Laat hem zien in één van de Regts | Isero vestigingen. Dan krijg je een gereedschapskistje met figuurzaagset én een leuk werkstuk voor kinderen.'' De voorraad is beperkt. Surfen kunnen ingeleverd worden tot en met 15 april aanstaande. Inzenden voor de wedstrijd kan tot en met 7 mei. De winnaars worden bekendgemaakt op 15 mei.