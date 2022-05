Fryslân doet weer mee aan Free Heri Heri

FRYSLAN - Op 1 juli aanstaande doet Fryslân net als vorig jaar mee aan Free Heri Heri for All. Dan wordt op bijzondere wijze aandacht geschonken aan 1 juli 1863, de dag waarop de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden officieel werd afgeschaft. Tegenwoordig vieren we deze dag onder de naam Keti Koti, wat staat voor ‘verbroken ketenen’. Free Heri Heri For All gaat een stapje verder door eten, kunst, cultuur en mensen met elkaar te verbinden. Zaterdag werd in Leeuwarden het programma bekendgemaakt.

,,Alleen samen kunnen we zorgen voor een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid. Maar om daartoe te komen is het noodzakelijk de geschiedenis te kennen en de doorwerking ervan op onze huidige samenleving”, zegt Björn Fraser namens het comité 30 juni/1 juli Fryslân. ,,Door minder vanuit het ‘ik’ te denken en in plaats daarvan ruimte te bieden aan de ander om zichzelf te zijn, kunnen we onderlinge verschillen overbruggen”, voegt Evelyn Andoh, programmeur van Free Heri Heri Fryslân, daar aan toe.

Free Heri Heri Fryslân vindt plaats in stadsschouwburg De Harmonie. Er is dans van Juersson Aldaïr Hermanus, talking drum van Koko Lawson en afsluitend muziek van Michelle Samba, Rowan Veltman en een gemeenschapskoor bestaande uit o.a. het All for One gospelkoor. A Guide to Leeuwarden organiseert samen met Tûmba een speciale stadswandeling.

In de foyer van De Harmonie worden duizend gratis porties heri heri uitgedeeld, bereidt door de bekende Friese kok Reitse Spanninga. Heri Heri is een Surinaams gerecht, ontstaan uit wat er op de plantage overbleef en wat werd gegeten door de tot slaaf gemaakte voorouders. In aanloop naar Free Heri Heri Fryslân en in het kader van Black History Month, wordt op zaterdag 25 juni de voorstelling AMPUKU van de Amsterdamse groep Untold gespeeld, als programmaonderdeel van CityProms Festival.

Over Free Heri Heri Fryslân

Free Heri Heri Fryslân wordt in opdracht van stichting Comité 30 juni/1 juli Fryslân uitgevoerd door Pier21 in coproductie met De Harmonie. Dit project is ook onderdeel van IIS, het Mienskipsproject van Arcadia. Free Heri Heri for All is een concept van KIP Republic.



Meer informatie over Free Heri Heri Fryslân is te vinden op pier21.nl.