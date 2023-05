Fryslân Brânt: Benefiet voor Ernst Langhout & Jan Switters met Human Alert, Strawelte en Oppakkuh

SNEEK- Op vrijdagavond 10 februari 2023 dreven er donkere wolken boven het Friese dorpje Gauw. Rookwolken. Die avond vloog de boerderij van Ernst Langhout in brand. Daar was ook de Studio Landscape van Jan Switters gevestigd. Switters woonde er ook, net als enkele andere mensen. Alles wat ze hadden was in rook opgegaan. Vandaar “Fryslân Brânt”een benefiet om zo veel mogelijk gelde bijeen te brengen voor deze gedupeerde grootheden.

Dit belooft een legendarische avond te worden met Oppakkuh!, Strawelte én Human Alert. Oppakkuh! is een soort samenvatting van Switters’s ouwe bands Murder Inc III en La Cosa Nostra. Strawelte, willepunkers uit de Fryske Walden, was eind jaren tachtig een sensatie op de Friese podia en komt sindsdien op gezette tijden weer bij elkaar. Onder andere om herinneringen op te halen aan hun roemruchte tournee van twee optredens door Litouwen, in april 1989, de Berlijnse Muur stond nog. Jan Switters en Ernst Langhout waren er ook bij.

Human Alert is een legendarische Amsterdamse rockpunk band die in 2012 mee stopte maar wegens het overlijden van drummer (en dichter) Menno Wigman ook al eens de koppen bij elkaar stak. Jan Switters was hun vaste geluidsman en chauffeur, vandaar deze betrokkenheid.

Daarom Fryslân Brânt Benefiet

Ernst Langhout en Jan Switters zijn allebei op hun eigen manier legenden in de Friese popmuziek en ver daarbuiten. Langhout had al een reputatie als folkmuzikant toen hij zich, met een ander kapsel, in de jaren tachtig ontpopte als frontman van The Visitor, een tamelijk experimentele new-wave-groep.

Die vierde niet alleen artistieke triomfen op de Nederlandse podia, maar ook daarbuiten. The Visitor was zo ongeveer de eerste Westerse alternatieve band die achter het IJzeren Gordijn optrad. Dat kwam door de journalistieke bezigheden van Wierd Duk, de bassist van de band, die naar Leningrad (nu Sint-Petersburg) reisde om de underground-scene daar te verkennen.

Verschillende bands, uit Friesland en de rest van het land, gingen hen achterna, voor optredens in de toenmalige Sovjet-Unie, Polen en verder. Arina van Dijk, de toenmalige partner van Ernst, was de drijvende kracht hierachter. Jan Switters was er vaak bij, als chauffeur, technicus en regelneef. Thuis in Gauw ontwikkelde hij zich met zijn Studio Landscape als een belangrijke kracht achter de schermen. Tot de boel in de hens vloog en beide Friese poplegenden nu niks meer hebben. Niks.

Bij de brand zijn ook talloze platen, posters en andere memorabilia verloren gegaan. Heb je nog iets om dat verlies te ondervangen, of een andere herinnering, neem dat dan vooral mee.

Bron: https://hetbolwerk.nl