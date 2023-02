Fryslân als merk! Praat mee!

LEEUWARDEN- Fryslân heeft een bijzonder karakter en enorme potentie. Maar wat is nu precies de kracht van Fryslân? Wat maakt ons bijzonder? Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden in Fryslân willen graag het imago van Fryslân versterken, binnen en buiten de provincie. Daarom werkt de Provincie Fryslân aan één verhaal met het DNA van Fryslân daarin. De Provincie wil met trots het Friese DNA kunnen uitdragen, of je nu een bedrijf, organisatie of inwoner bent.