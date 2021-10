Fryske top 100 startweek met bijzonder carbidkanon

Het is dan de Fryske top 100 startweek, met als thema: 'Wy knalle deryn!'. De hele week zijn er ook live optredens van Friese artiesten (ook te horen en te zien op 92.2 FM en televisie). Friezen kunnen vanaf de startweek weer stemmen voor de lijst met de 100 beste platen in het Fries of een Friese streektaal. De Fryske top 100 wordt ieder jaar uitgezonden op oudejaarsdag.

CO2 neutraal carbidkanon



Projectleider Herman Zeilstra is de uitvinder van het carbidkanon: "Het is speciaal gemaakt voor de startweek. Het kanon is helemaal elektrisch en daarom CO2-neutraal. Voor een mooie geluidsbeleving is het kanon ook voorzien van de nieuwste digitale technieken. Het is een feest om het af te steken!" Publiek is welkom als Omrop Fryslân langskomt in de diverse dorpen en steden. Luisteraars van Omrop Fryslân mogen ook zelf én veilig het carbidkanon afsteken als zij hun stem uitbrengen op vijf favoriete Friese nummers.

Optredens in de buitenlucht



De live optredens zijn coronaproof in de buitenlucht. De artiesten die zullen optreden zijn: Gurbe Douwstra, Gaatze Bosma, Piter Wilkens, Weima & Van der Werf, Emiel Stoffers, Griet Wiersma en Marcel Smit. Een overzicht van alle plaatsen waar Omrop Fryslân langskomt, is te vinden op Omropfryslan.nl/top100. Via die website kunnen mensen ook hun top 5 inzenden en kans maken op een Omrop Frysân-muts.