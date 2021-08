Fryske Tandem prolongeert zijn NK-titels

SNEEK - Vanwege de corona vonden er in 2020 geen Nederlandse Kampioenschappen wielrennen plaats voor de ID-G renners. Maar afgelopen weekend, 14 en 15 augustus, werden beide kampioenschappen in Amersfoort verreden.

Leon Brinksma, “de Flits van Snits“ wist hier samen met zijn piloten op imponerende wijze zijn titels te prolongeren. Op zaterdag kwam hij met Benny vd Kooi in de wegwedstrijd in actie. Al snel na de start ontstond er een groepje van 8 renners, waaronder ook het Fryske Tandem Team. Uiteindelijk bleven er nog twee renners over, Leon met zijn piloot Benny en Davy Mertens. Beide waren al verzekerd van hun titel in hun categorie, maar beiden wilden natuurlijk ook overall winnen. Het lukte Leon en Benny om als eersten de zware klim, in de vorm van een steile brug, te bedwingen en daarmee bekroonden zij hun titel met ook nog de snelsten van alle renners te zijn. Een mooi gemiddelde van tegen de 36 km per uur.

1e + NK tandem D/H Leon Brinksma, Sneek 55.16.459 22 ronde 1e + NK heren 19+ Davy Mertens, Oudenbosch 55/19.347 22 ronde 1e + NK heren -19 Jayden Dekker, Schalkhaar 56.19.869 22 ronde 2e heren 19+ Sander Hummel, Erica 56.21.177 22 ronde

Op zondag stond Leon met zijn piloot Fabian de Wolf aan de start bij het tijdrijden. Ook hier moesten zij hun titel verdedigen. De tijdrit van 12 kilometer ging over hetzelfde parcours met ook de flinke klim van de steile brug erin. Weer ging de strijd tussen “de Flits van Snits” en Davy Mertens om wie overall de snelste tijd zou hebben. Maar tijdens de hele koers lukte het Davy niet om in te lopen op de Fryske Tandem. Zij finishten in een prachtige tijd van 18.28.822 en waren overall ook weer de snelsten en namen de kampioenstrui weer voor een jaar mee naar Sneek. Dit met een gemiddelde snelheid van 39 km per uur.

1e + NK tandem D/H Leon Brinksma, Sneek 18.28.822 1e + NK heren 19+ Sander Hummel, Erica 19.16.397 1e + NK heren -19 Jesse Flikweert, Naaldwijk 19.24.752 2e heren 19+ Davy Mertens, Oudenbosch 19.32.061

Inmiddels heeft Leon nu vier NK titels tijdrijden en drie NK titels weg op zijn naam staan.