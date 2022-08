Fryske Scheurkalender - nog 1 dag om een foto in te leveren

Net zoals in voorgaande jaren stromen de foto's van bijzondere momenten of plekjes in de provincie weer binnen. Stuk voor stuk persoonlijke antwoorden op de vraag wat iemand in Friesland beweegt of raakt. 'Het is fantastisch te zien hoeveel mensen iets moois zien of meemaken en die momenten met anderen willen delen' aldus de initiatiefnemer van de scheurkalender Hent Hamming. 'Eigenlijk verbeelden al die foto's een persoonlijk verhaal van wat iemand meemaakt of op dat moment voelt. We 'schrijven' ieder jaar met elkaar weer een nieuw boek.

Jury

Of er dit jaar ook echt een Fryske Scheurkalender uitkomt hangt af van het aantal mensen dat meedoet. En natuurlijk van de jury die alle inzendingen stuk voor stuk beoordeelt. En kritisch is. Een hele klus voor de jury die in korte tijd al deze foto's gaat beoordelen en slechts 320 selecteert voor de scheurkalender. Naast technische kwaliteit en de diversiteit -we streven ernaar dat iedereen er maximaal met 1 foto in komt te staan- let de jury vooral op de zeggingskracht van een foto. Een beeld zegt vaak meer dan duizend woorden.

Of aan deze kwaliteitsnorm voldaan is, blijkt als zondag de lijnen gesloten worden.

Expo

In samenwerking met Noorderlicht en Noorderbreedte, 2 kalenderpartners waarmee nauw wordt samengewerkt, worden uit de 320 geselecteerde foto's 12 geselecteerd voor de mobile expositie. Met deze 12 foto's / profielbeschrijvingen gaat de kalenderorganisatie ook komend jaar weer door verschillende noordelijke provincies. Momenteel staat de EXPO t/m 15 augustus in Noordpolderzijl. In Boerderij SALOME, Noorderdijk 1 te Usquert (Noordpolderzijl). Alle bezoekers worden daar persoonlijk door Geert en Ellen (bewoners van huize Salome) ontvangen.

Meedoen en een foto insturen kan t/m 14 augustus; www.fryskescheurkalender.nl