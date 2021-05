Fryske Kultuer Talkshow: volhouden en plannen maken

SNEEK- Hoe staat de Friese cultuurwereld ervoor na een jaar corona? Wat is er allemaal gebeurd met theaters en cultuurmakers? En hoe kijken ze naar de toekomst? Op vrijdag 21 mei komt het allemaal aan bod in de Fryske Kultuer Talkshow: een online talkshow vanuit schouwburg de Lawei, gepresenteerd door Roelof Lousma. Samen met gedeputeerde Sietske Poepjes gaat hij in gesprek met verschillende gasten uit de culturele wereld.