Fryske Fyts Famkes halen kleine 4000 euro binnen voor spierfonds

SNEEK- Met 13 vrouwen en 1 man vertrokken de Fryske Fyts Famkes zaterdagochtend vanuit Sneek om een route te fietsen voor de ziekte Duchenne. Janneke, één van de Fyts Famkes, had het idee om deze tocht te fietsen ter nagedachtenis aan haar broer die 2 jaar geleden overleden is aan deze spierziekte. Voor haar broer werd er een mooie route door Fryslân in de vorm van een hart uitgestippeld. Zie hieronder een verslag van een van de ‘Fryske Fyts Famkes’.