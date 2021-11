Froukje Akkerman wint prijs met selfie bij de grootste zwerfkei van Nederland

SNEEK- VVV Waterland van Friesland heeft de winnaar bekendgemaakt van de Selfie-wedstrijd die dit najaar werd gehouden. Froukje Akkerman uit Minnesota (USA) fotografeerde zichzelf bij één van de gevraagde plekken. Dankzij deze selfie bij de grootste zwerfkei van Nederland in Rottum mag ze zich nu winnaar noemen. Froukje is inmiddels weer terug in haar woonplaats in Amerika. Haar ouders uit Rotsterhaule hebben het verrassingspakket vol belevenissen uit de regio namens haar in ontvangst genomen.

Via de website, social media en de inspiratiekrant stelde VVV Waterland van Friesland dit najaar bezoekers en toeristen voor een leuke uitdaging. Wie op één van de zes genoemde plekken een selfie maakte en deze instuurde, maakte kans op een mooie prijs. De moeder van Froukje Akkerman, Janny Akkerman, had over de wedstrijd gelezen in de inspiratiekrant en dit voor Froukje bewaard. Froukje woont in Minnesota in Amerika, maar was op bezoek bij haar ouders in Rotsterhaule. “Omdat onze Froukje erg van fotograferen houdt heb ik het artikel van VVV Waterland van Friesland voor haar bewaard,” aldus Janny. Froukje vond het een mooi idee en ging na een gezellig uitje die dag nog langs de zwerfkei van maar liefst 44.000 ton om een selfie te maken tijdens een prachtige zonsondergang.

Pakket vol belevenissen Vanmiddag werden Bennie en Janny Akkerman, de ouders van Froukje, bij de grootste zwerfkei van Nederland beloond met de hoofdprijs: een verrassingspakket vol leuke belevenissen en cadeaus vanuit VVV Waterland van Friesland en de aangesloten ondernemers. Ze kregen voor de foto van Froukje onder meer waardebon van Theater Sneek, twee museumtickets van Museum Hindeloopen en een stadswandeling, een thee- en kruidenpakket van Pakhuis 1862 uit Wommels, een fles Berenburg van Weduwe Joustra uit Sneek, een Himalaya zen pakket van Himalaya Kleding- en Kadoshop uit Stavoren, 2 speciaal bieren van de tap bij biercafé 3B in Sneek en een plukboeket van Kwekerij Bascule uit Hommerts.

Meer belevenissen

“Door dit soort wedstrijden hopen we dat toeristen en inwoners nieuwe inspirerende avonturen gaan beleven in onze regio”, zegt Sietie Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “Onze website staat vol met interessante uitjes, een uitgebreide evenementenkalender voor Zuidwest Friesland en tientallen routes. Leuk om te noemen is dat er nog pontjes doorvaren in de winter. Echt een aanrader!” De pontjes varen nog t/m eind december in het weekend en de eerste week van de kerstvakantie elke dag. Routes vind je op www.waterlandvanfriesland.nl/pontjes.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om de regio verder op de kaart te zetten.