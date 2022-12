Frommermann met Porgy Franssen in Noorderkerkzaal Sneek

De muzikale vriendengroep Frommermann zingt en speelt sinds 2005 graag nostalgische hits, klassieke pareltjes en hedendaagse meezingers. Het collectief bestaat uit vocalisten Jan-Willem Schaafsma (tenor), Erik Slik (tenor), Fabian Egli (bariton), Jan Willem Baljet (bariton) en Timotheus Maas (bas). Zij worden begeleid door Paul van Utrecht (gitaar), Celia García-García (piano) en Maurice Lammerts van Bueren (piano).

Porgy Franssen studeerde aan de Maastrichtse Toneelacademie. Hij won grote prijzen als de Arlecchino, een Louis d’Or voor zijn rol in de VPRO-serie ’Bij nader inzien’ en de Mary Dresselhuys Prijs voor zijn gehele oeuvre. Franssen schitterde op het grote doek in onder andere ‘De Heineken Ontvoering’, ‘Een echte Vermeer’ en ‘Foeksia de Miniheks’. Hij speelde ook in televisieseries als ‘Flikken Rotterdam’, ‘Wij Alexander’ en ‘Keyzer & De Boer Advocaten’.



Datum: vrijdag 23 december 2022

Aanvang: 20.15 uur

Locatie: Noorderkerkzaal (Oud Kerkhof 11)

Entree: € 19,50