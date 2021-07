FRL-Directeur Lucas Kikkert na 28 jaar met pensioen

SNEEK- Op 27 augustus neemt directeur Lucas Kikkert na 28 jaar officieel afscheid van FRL en gaat hij met pensioen. Per 1 augustus neemt collega Klaas Halma zijn functie als algemeen directeur over: ‘Ik ben er trots op dat ik het werk van Lucas Kikkert mag voortzetten en zie voor FRL een mooie toekomst in een bewegende markt.’

Lucas Kikkert was al vanaf de oprichting van FRL betrokken bij de ontwikkeling en groei van het bedrijf, met name op financieel gebied. Vanaf 1 januari 2006 ging hij aan de slag als financieel directeur en ruim tien jaar later, op 1 juli 2016 werd hij benoemd tot algemeen directeur.

Logistieke uitdagingen

Lucas Kikkert: ‘FRL slaagt erin om goede, persoonlijke langdurige contacten op te zetten en te continueren met opdrachtgevers, zoals Sandd, Axender, NDC Mediagroep en Packs Special Care. Deze partijen hebben bijgedragen aan een stabiele groei van het bedrijf. In de afgelopen 28 jaar is FRL uitgegroeid tot een betrouwbare partij op het gebied van bezorging en logistiek. Wij zijn door de doorlopende digitale ontwikkelingen in staat om uitstekende logistieke oplossingen te bieden voor onze bestaande- en potentiële klantenkring. Met een gerust hart en vol vertrouwen geef ik het ‘directeursstokje’ door aan Klaas Halma.’

Bloeiend familiebedrijf

Klaas Halma is sinds 2001 verbonden met FRL toen hij begon met inpakken van reclamefolders en het sorteren van post. Hij werkte zich op via verschillende interne functies, zoals chauffeur, planner en logistiek manager. Met uiteindelijk als resultaat dat hij in november 2018 werd benaderd voor de functie van algemeen directeur. Klaas Halma: ‘FRL is een prachtig bloeiend familiebedrijf met een klantenbestand om trots op te zijn. Iedere dag zetten wij ons met veel energie in om de kwaliteit te leveren die de klanten van ons gewend zijn.’

Kansen voor de toekomst

De kansen voor FRL liggen met name op het gebied van pakket- en palletdistributie en opslag van goederen voor derden. FRL is dé partner voor bezorging en logistiek. Klaas: ‘FRL is een sterk merk in Noord-Nederland en ik heb als taak om samen met onze mensen het bedrijf nog beter te positioneren op de markt van bezorging en logistiek. Waarbij onze mensen en partners centraal staan.’