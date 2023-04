Frits Barend geïnterviewd door leerlingen van De Oudvaart

SNEEK - In het kader van de bevrijding van Friesland lazen kinderen van groep 6, 7 en 8 van basisschool De Oudvaart in Sneek het verhaal van Jelle en Jeltje de Vries uit Oudega DFM. Zij hebben in de oorlog onderdak geboden aan de kleine Bert Barend en zijn ouders; een Joods gezin uit Amsterdam. Jelle en Jeltje deden alsof Bertje hun eigen kind was, hij werd zelfs bijgeschreven in hun trouwboekje.