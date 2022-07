Fritom Group wordt co-sponsor van de SKS

LANGWEER - De Fritom Group in Bolsward is de nieuwe co-sponsor van de SKS. De logistiek dienstverlener verbindt zich voor drie jaar aan de vereniging. Zaterdag 2 juli zijn door bestuursvoorzitter Arnold de Jong van Fritom Group en het SKS-bestuur de handtekeningen onder het contract gezet. Dat gebeurde in Langweer tijdens een feestelijke afsluiting van de (verlate) SKS-jubileumwedstrijd op de Langwarder Wielen.

Cirkel rond

Voor bestuursvoorzitter De Jong is de cirkel rond. “De SKS past bij ons bedrijf en wij verbinden graag onze naam aan de vereniging”, zegt hij. “Skûtsjesilen is een onderdeel van de historie van ons bedrijf. Fritom Group komt voort uit het vervoeren van vracht onder zeil.” Fritom (Friese Transportontwikkelingsmaatschappij) Group is een grote logistieke dienstverlener met negen vestigingen en ruim 800 medewerkers. Fritom Group behoort in Nederland tot de top 30 van logistieke dienstverleners. De hoofdvestiging staat in Bolsward. Het bedrijf vierde vorig jaar het 50-jarig bestaan. De SKS is verheugd en grutsk dat Fritom Group zich als co-sponsor aan het skûtsjesilen verbindt.

Jubileumwedstrijd

Vandaag werd op de Langwarder Wielen de jubileumwedstrijd gezeild. Wegens corona is de wedstrijd twee jaar uitgesteld. Bij Langweer werd in 1945 de eerste officiële wedstrijd om het kampioenschap gezeild.

SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen

Over een kleine vier weken gaat, na een onderbreking van twee jaar, het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen van start. Veertien SKS-schippers en hun bemanningen strijden van 30 juli tot en met 12 augustus op de Friese wateren om het felbegeerde Sulveren Skûtsje. Die hoofdprijs is sinds 2019 in bezit van SKS-schipper Douwe Azn Visser van Grou