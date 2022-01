Frisse start van het nieuwe jaar bij de Waterpoort

SNEEK - Op Nieuwjaarsdag rond 14.00 uur waagden een vijftiental zwemmers een frisse duik in het koude water van De Kolk. Ook al zijn de temperaturen uitzonderlijk zacht, de temperatuur van het water is dat allerminst. Vorige week vroor het immers nog.

Onder de groep zwemmers bevinden zich ervaren en minder ervaren koudwaterzwemmers. Rixt de Boer uit Sneek is het steenkoude water wel gewend. Zij gaat dan ook als eerste het water in bij de Wonderbrug en begeleidt vervolgens enkele minder ervaren zwemsters die haar volgen en via het trappetje de koude Kolk in gaan. Volgens Rixt is controle houden op je ademhaling het belangrijkste. "Je lichaam krijgt door het koude water een opdonder, een schrikreactie, waardoor je lijf heel hard gaat werken. Dat kun je controleren met je ademhaling. Daar is een bepaalde techniek voor nodig en dat is te trainen".

Even verderop springt een groep jongeren vanaf de Waterpoort het water in. Onder hen een groepje Bolswarders, die ook het koude water gewend zijn of net begonnen zijn met koudwaterzwemmen. De adrenalinekick is zichtbaar bij de deelnemers na de frisse duik. Een handvol publiek en toevallige voorbijgangers staan langs de waterkant om het tafereel te aanschouwen. Er is lof voor de dapperen, maar het merendeel van de toeschouwers moet er niet aan denken en houdt het toch liever bij de warme douche thuis!