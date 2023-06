Friso Theater en Houkesloot Toelevering Leeuwarden opengesteld op Dag van de Bouw

SNEEK/LEEUWARDEN- Friso Bouwgroep doet zaterdag 17 juni mee aan de Dag van de Bouw. Bezoekers kunnen een speciale Elfstedenroute volgen van Houkesloot Toelevering (de fabriek die houten en betonnen prefabelementen maken) van Friso Bouwgroep en het gloednieuwe Friso Theater op de Zwette in Leeuwarden. Het publiek krijgt voor het eerst de kans een kijkje te nemen in het imposante theater dat gebouwd wordt voor Spektakelmusical De Tocht. Binnenkort start de cast met repeteren maar nu mag iedereen dus alvast even binnenkijken.

Op een afstandje hebben voorbijrijdende automobilisten de indrukwerkkende theaterhal, van zo’n 20 meter hoog en 6000 m2 in oppervlakte, al op zien rijzen. Maar nu is het moment aangebroken waarop het Friso Theater even zijn deuren opent voor publiek. “Dat zal pas weer mogelijk zijn op het moment dat we de try-out periode in september ingaan,” aldus Hans Staal, zakelijk directeur van Spektakelmusical De Tocht. "Hoewel de bouwvakkers hard aan het werk zijn, worden de werkzaamheden speciaal voor de Dag van de Bouw enkele uren stilgelegd. Hierdoor krijgt het publiek de unieke kans om alvast een exclusieve blik te werpen in het theater.”

Op deze dag wordt de combinatie gelegd met de naastgelegen prefab fabriek van Houkesloot Toelevering, dat onderdeel is van Friso Bouwgroep. Hier klinkt op de Newtonweg het startsein voor een Elfstedentocht die de bezoekers van de Dag van de Bouw gaan afleggen. De route leidt langs allerlei disciplines van Houkesloot Toelevering zoals houten kozijnen, ramen en deuren, houtskeletbouw (gevels, daken en specials) en prefabbeton (spouwbladen, binnenwanden en specials). Tijdens de route maken bezoekers kennis met duurzame innovaties in de bouw en er zijn tal van leuke (bouw)activiteiten voor kinderen.



Na de eerste acht stempels te hebben behaald in de fabriek vervolgt de bezoeker al klunend de tocht naar het Friso Theater. Hier kunnen de laatste stempels worden behaald. Wie de finish weet te behalen wordt beloond met koek en zopie!

Wanneer: zaterdag 17 juni 2023 van 10.00 tot 15.00 uur

Opstapplek: Houkesloot Prefab, Newtonweg 2, Leeuwarden