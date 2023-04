Friso Theater bereikt hoogste punt

LEEUWARDEN- Ruim een half jaar na de start van de bouw werd vandaag het hoogste punt bereikt van het gloednieuwe Friso Theater dat verrijst op bedrijventerrein de Zwette in Leeuwarden. Dit feestelijke moment is gevierd met een toost. Het spandoek in het spant met de tekst “Samen maakt alles sterker” in combinatie met de vlag van Friso Bouwgroep geven symbolisch de samenwerking weer tussen de bouwgroep en de organisatie van Spektakelmusical De Tocht. Dankzij deze samenwerking, waarbij Friso Bouwgroep toezegde een theater te bouwen, is een belangrijk fundament gelegd voor de voorstelling.

Spektakelmusical De Tocht

Hans Staal, zakelijk directeur van Spektakelmusical De Tocht, is dankbaar voor de commitment van de van oorsprong Sneker bouwonderneming. “We zien nu hoe een idee van de initiatiefnemers uit 2016 daadwerkelijk fysieke vormen aanneemt. De indrukwekkende contouren van het theater, nu 20 meter hoog en bijna 6000 m2 in oppervlakte vormt straks avond na avond de locatie van een totaal nieuwe theaterbeleving voor duizenden bezoekers. Hier is veel geloof en lef voor nodig en was niet mogelijk zonder mensen die er hun schouders onder durven te zetten. Dat heeft Friso als een echte bouwer zeker gedaan.”

Henk Dedden, directeur van Friso Bouwgroep geeft aan het in ere houden van de Elfstedentocht de grote motivator vormt voor de toezegging een theater te bouwen. De toewijding om dit stuk culturele erfgoed door te geven aan nieuwe generaties komt voort uit de Friese roots van het bouwbedrijf dat ook altijd nauw betrokken was bij het maken en onderhouden van de kluunplekken van de Elfstedentocht. Toewijding ziet Dedden ook terug bij zijn medewerkers op de bouw. “Zo was het storten van 3500 m2 beton in maart een risicovolle en langdurige onderneming vanwege de onzekere weersomstandigheden. Zonder klagen heeft het hele team uren moeten wachten voor ze konden starten. Ook tijdens de bouw geldt: Samen maakt alles sterker.”

Wethouder Hein de Haan van Gemeente Leeuwarden is trots op de producent en de bouwgroep voor het tonen van zoveel lef. Deze musical vormt een prachtige aanvulling op het culturele aanbod van Fryslân. Hiermee verlengen we het toeristische seizoen waar de hele provincie van kan profiteren. Deze mijlpaal is dan ook letterlijk een hoogtepunt voor de Friese cultuur in Leeuwarden.”

Het Friso Theater

Het theater krijgt een oppervlakte van 105 bij 55 meter met een vrije overspanning van 55 meter. De hal is zo’n 20 meter hoog. Het Friso Theater biedt straks ruimte aan Spektakelmusical De Tocht die in oktober van dit jaar in première gaat. Het Friso Theater wordt in eigen beheer en op eigen grond van Friso Bouwgroep gebouwd. Het nieuwe theater verrijst op bedrijventerrein De Zwette in Leeuwarden, vlakbij de start van de Elfstedentocht. Naar verwachting wordt de hal begin juni opgeleverd. De theaterproductie kan vanaf dan beginnen met repeteren. Het theater biedt plaats aan 1460 stoelen en wordt uitgerust met de nieuwste theatertechnieken, special effects en een 360° ijsvloer.

In een Nederlandstalige muzikale theaterbeleving neemt Spektakelmusical De Tocht je mee in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden die elkaar in de loop der jaren uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit. Is de band van vroeger sterk genoeg of verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken? Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden.