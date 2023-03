Friso Sneek wint titanenstrijd tegen VC Zwolle: 3-1

SNEEK- De dames van Friso Sneek hebben na een geweldige inspanning de battle tegen VC Zwolle in hun voordeel beslist. Na met name drie slopende sets waarom met twee punten verschil gewonnen werd prijkte er een prachtige 3-1 op het Sneker scorebord. “Veel ups en downs, maar erg blij met de drie punten”, aldus een opgeluchte trainer/coach Harry van den Brink.

Grote belangen

Het was een beladen duel natuurlijk. In Zwolle had Friso voor de helsdeuren in het eerste duel nog een punt weggesleept terwijl er bijna een 3-1 nederlaag weer geleden. Een spannende vijfsetter bezorgde de gasten alsnog een punt. Daarom waren de belangen voor deze wedstrijd ook zo groot: een maximale winst zou beide ploegen veel lucht geven en die zuivere lucht kwam uiteindelijk bij de thuisploeg terecht.

Uitpuilende hal

Het was weer sfeervol in de Sneker Sporthal waar het niet uitmaakt op welke dag de Friso Sneekdames thuis acteren. Nog geen Poolse toestanden waar de fans een dag van tevoren voor de sporthal liggen om kaarten te bemachtigen, maar het is een feit dat de hal inmiddels uitpuilt en de bekende muis het steeds benauwder krijgt om zich vrij te bewegen. De Snekers namen in de eerste set meteen de lead met 22-18 als veilige stand en dat was genoeg voor de 25-23 waarbij Susan Schut haar springserve uitsloeg.

Killblocks

In de tweede set ook een spannende ontknoping waar op 23-23 Anlène van der Meer via de netband de band binnensloeg en Britt Schreurs vanaf de driemeter het blok zocht en het 25ste punt binnen timmerde. Schreurs was sowieso aardig opdreef en hamerde in de gehele partij 20 punten binnen de lijnen met in haar kielzog Rixt van der Wal die zeven killblocks produceerde en 12 punten aaneenreeg.

Onberekenbaar

De thuisploeg was in de derde set het spoor even bijster. Met een zekere 2-0 voorsprong in sets leek de poort open voor een driesets zege, maar damesvolleybal is onberekenbaar. Zo ook woensdag waarin de bezoekers nu met 18-25 zich terug knokten en de wedstrijd weer openlag en op 9-12 in een servicebeurt een flink gat sloegen.

Puntje van de stoel

Een adembenemende vierde set volgde waarin Zwolle drie setpoints had en niet verzilverde. Tot 28-28 zat iedereen op zijn puntje van de stoel. Een aanvalsslag van Britt Schreurs en een blok van Rixt van der Wal brachten de hal in feeststemming!

Kwalificatie

Door deze overwinning deed Friso Sneek uitstekende zaken. Met een punt achterstand op VV Utrecht en nu vijf punten voor op Apollo 8 kan er stiekem gedacht worden aan kwalificatie voor de finales. Maar, er zijn nog drie wedstrijden te gaan met twee thuiswedstrijden tegen Sudosa en Sliedrecht en zondag de uitwedstrijd in Borne.

Bron: VC Sneek