Friso Sneek wint play-off thriller vs VV Utrecht (2-3)

UTRECHT - Voor wie overweegt om wedstrijden tussen Booleaans VV Utrecht en Friso Sneek te bezoeken moet in ieder geval een directe lijn met 112 hebben. De partijen tussen beide teams staan bol van de spanning en dat was na de heroïsche halve finale van afgelopen woensdag in de Sneker Sporthal niet anders dan nu in de Utrechtse Galgenwaard waar het andermaal op een vijfde set uitdraaide. Echter met het verschil dat Friso Sneek nu als winnaar in de bus richting Friesland stapte.

Vijf slopende sets

De laatste vijf ontmoetingen stonden in het teken van vier vijfsetters en dan was ook nu het geval. Grote vraag natuurlijk of Harry van den Brink de scherven van het bekerverlies succesvol kon lijmen en daarin is de Hattemer roerganger prima geslaagd, want na vijf slopende sets wonnen de bezoekers nu met 3-2 en liepen een punt op de Domstedelijken.

Grappen en grollen

Naast vertier op de speelvloer is het ook genieten van de grappen en grollen van de beide commentatoren Bram en Daan die naast aardige berichten ook de kijker voorzien van luchtige achtergrondinformatie van beide ploegen en vol vermaak de busreis naar ’s Hertogenbosch al even onder de aandacht brachten. Tevens de geweldige sfeer in de Sneker Sporthal van afgelopen woensdag nog eens accentueerden.

Staffel

Van den Brink kon weer beschikken over Eline Geerdink die regelmatig in de sets het blok kwam versterken. Daarnaast kwamen zowel Sjanet Wijnia en Rixt Scholten in het veld. Wat nu het wezenlijke verschil was met de bekerwedstrijd is dat Friso Sneek nu wel het hoofd koel hield en in de beslissende vijfde set op matchpoint er zowaar een staffel uitgooide die meteen voor de overwinning zorgde. (13-15)

Strijd op scherpst van de snede

De gasten maakten steeds een achterstand in sets goed en derhalve ontspon zich wederom een strijd op het scherpst van de snede. Friso Sneek maakte het verschil in de vijfde set door een van de twee matchpoints te verzilveren. (25-21, 22-25, 25-11, 21-25 en 13-15)

Friso Sneek tweede

Aangezien Apollo 8 een punt in Assen liet liggen is de stand bijzonder interessant. VV Utrecht voert de ranglijst aan, Friso Sneek staat op één punt en daarachter Apollo 8 en VC Zwolle. De laatste ploeg komt woensdag naar de Sneker Sporthal. Winst voor een van beide ploegen betekent blijven meestrijden om plaats één en twee.

Bron: VC Sneek